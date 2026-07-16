i dolori di meloni sulla legge elettorale

Giorgia Meloni sta affrontando difficoltà all’interno del suo schieramento politico, con alcuni membri del centrodestra che hanno votato contro un emendamento alla nuova legge elettorale. L’emendamento, che avrebbe reintrodotto parzialmente le preferenze, è stato respinto, evidenziando divisioni tra i sostenitori del governo. La situazione mette in luce tensioni tra la premier e alcuni alleati, che hanno scelto di opporsi alla proposta senza un accordo condiviso.

Non si stanno mettendo benissimo le cose per Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio scopre dunque di avere parecchi nemici in casa, come i franchi tiratori del centrodestra che hanno appena impallinato l’emendamento alla nuova legge elettorale che reintroduceva, in parte, le preferenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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