Divisi sulla legge elettorale Domani Meloni al Senato
Domani al Senato è prevista un’assemblea per discutere la nuova proposta di legge elettorale. La questione ha suscitato divisioni tra i diversi gruppi politici, generando un acceso confronto tra maggioranza e opposizione. La discussione riguarda le modalità di voto e la ripartizione dei seggi, con opinioni contrastanti tra i parlamentari. La seduta si svolgerà nel pieno del dibattito pubblico sulla riforma.
La politica italiana si concentra sulla nuova proposta di legge elettorale, un tema che sta alimentando il dibattito sia all’interno della maggioranza che tra le file dell’opposizione. Servizio di Augusto Cantelmi. TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Divisi sulla legge elettorale. Domani Meloni al Senato
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