Il governo punta forte sulla nuova legge elettorale, con un impegno totale in vista delle prossime elezioni. La campagna è appena iniziata, e si prevede che questa riforma possa influenzare significativamente il panorama politico. Nel frattempo, attenzione anche alle dichiarazioni di alcuni ufficiali militari, che potrebbero avere ripercussioni sui temi di sicurezza e politica estera. La situazione si muove rapidamente, con le prossime settimane che saranno decisive per i sviluppi futuri.

Urne chiuse, campagna elettorale appena cominciata. Il fiore di maggio è l’antipasto del 2027. Le Comunali hanno lasciato sul terreno vincitori e sconfitti, ma soprattutto hanno riaperto una discussione che attraversa l’intero sistema politico: la tenuta della leadership di Giorgia Meloni, le difficoltà strutturali del centrosinistra, il ritorno del dibattito sulla legge elettorale e la crescente visibilità di Roberto Vannacci, protagonista di una destra-destra a forte gradazione populista che cerca nuovi spazi di rappresentanza. È un quadro nel quale i risultati amministrativi si intrecciano con le dinamiche nazionali, alimentando tensioni dentro le coalizioni e accelerando la corsa verso le Politiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché Meloni fa l’all-in sulla Legge elettorale (e occhio a Vannacci). La versione di Panarari

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Vannacci sfida Meloni La verità dietro la mancata fiducia

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