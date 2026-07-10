Durante un volo Ryanair, un passeggero è stato trattenuto da altri a bordo per evitare di essere risucchiato dopo che un motore ha causato la rottura di un finestrino. I detriti del motore hanno sfondato il vetro, creando una scena di panico tra i passeggeri. Il passeggero è stato immobilizzato temporaneamente mentre altri tentavano di mantenere la calma. La compagnia ha attivato le procedure di emergenza e nessuno è rimasto ferito gravemente.

Terrore a bordo di un volo Ryanair dove un uomo è stato trattenuto dalla moglie e da un altro passeggero per evitare di essere risucchiato in seguito alla rottura di un finestrino. L’incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì 10 luglio a bordo di un Boeing 737 della compagnia low cost. Poco dopo il decollo dall’aeroporto di Salonicco, in Grecia, un frammento del motore destro si è staccato in volo impattando con uno dei finestrini e rompendolo. La decompressione all’interno della cabina ha coinvolto un passeggero di 61 anni, seduto sul lato del finestrino danneggiato, spingendolo verso l’esterno dell’aeromobile. L’uomo è stato trattenuto dalla moglie e da un altro passeggero seduto nella stessa fila del malcapitato. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Terrore su un volo Ryanair, i detriti del motore rompono il finestrino: passeggero trattenuto per non essere risucchiato

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TERRORE SUL VOLO RYANAIR BERGAMO-BARI: PASSEGGERI FERITI DOPO UNA FORTISSIMA TURBOLENZA

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