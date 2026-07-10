Un uomo a bordo di un volo Ryanair in Grecia ha rischiato di essere risucchiato fuori dall’aereo dopo che un finestrino si è rotto durante il volo. Il volo, partito da Salonicco e diretto in Germania, ha avuto un guasto al motore poco dopo il decollo, generando forte apprensione tra i passeggeri. La situazione ha causato momenti di paura, senza che si registrino feriti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Paura poco dopo il decollo. Momenti di forte apprensione a bordo di un volo Ryanair operato da Malta Air, partito da Salonicco e diretto a Memmingen, in Germania. Poco dopo il decollo, un grave guasto al motore ha provocato il distacco di alcuni frammenti che hanno colpito un finestrino dell’aereo, mandandolo in frantumi. Secondo le prime ricostruzioni, il passeggero seduto accanto al finestrino avrebbe rischiato di essere trascinato verso l’esterno a causa della violenza dell’aria che entrava nella cabina. La situazione è stata contenuta grazie al rapido intervento di altri viaggiatori, che lo hanno trattenuto fino a quando l’aereo non è riuscito ad atterrare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Terrore su un volo Ryanair in Grecia, guasto al motore, un finestrino si rompe: uomo rischia di essere risucchiato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ryanair, paura in volo: esplode il finestrino, passeggero rischia di essere risucchiato

Notizie e thread social correlati

Terrore su Ryanair, si rompe un finestrino in volo, passeggero trattenuto dalla moglie per non essere risucchiato: l’atterraggio d’emergenza in GreciaUn finestrino di un aereo Ryanair si è rotto poco dopo il decollo, durante la salita, ferendo un passeggero.

Terrore su un volo Ryanair, i detriti del motore rompono il finestrino: passeggero trattenuto per non essere risucchiatoDurante un volo Ryanair, un passeggero è stato trattenuto da altri a bordo per evitare di essere risucchiato dopo che un motore ha causato la rottura...

Temi più discussi: C’è un passeggero aggressivo che cerca di aprire il portellone: terrore ad alta quota sul volo per Houston; Paura sul volo Emirates da Dubai a Londra, il pilota italiano ha un malore e l'aereo atterra d'emergenza; Paura su volo Ryanair, pezzi motore rompono finestrino e passeggero rischia di essere risucchiato; Scoperto un drago preistorico con quattro ali: terrore degli uccelli antichi.

Terrore su un volo #Ryanair, esplode un finestrino e risucchia un passeggero: salvato in extremis iltempo.it/attualita/2026… #aereo #grecia x.com

Terrore su un volo Ryanair, i detriti del motore rompono il finestrino: passeggero trattenuto per non essere risucchiatoBREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen. According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing ... tpi.it

Ryanair, panico ad alta quota per un finestrino rotto: passeggero rischia di essere risucchiato fuoriPanico a bordo di un volo Ryanair partito da Salonicco: si rompe il finestrino e un passeggero rischia di essere risucchiato fuori ... notizie.it

Consigli per il combattimento per un Blackcloak leggendario senza azione su un Tarrasque con ali simili? reddit