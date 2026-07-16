I carabinieri nel covo dei rapinatori a Orzinuovi | il video
I carabinieri hanno fatto irruzione in un covo di rapinatori a Orzinuovi. Durante l’operazione, sono stati arrestati quattro cittadini albanesi, che si trovano ora in carcere. Sono sospettati di aver partecipato a diversi furti, tra cui una rapina violenta avvenuta in un agriturismo di Alzano. Un video documenta l’intervento dei militari nel nascondiglio.
In carcere quattro albanesi: sono sospettati di vari colpi, fra cui la rapina violenta all'agriturismo di Alzano. 🔗 Leggi su Video.corriere.it
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Temi più discussi: Blitz dei carabinieri nel covo di una banda di rapinatori; Orzinuovi, blitz dei carabinieri nel covo della banda di rapinatori in villa: i militari sparano; Blitz da film, catturata banda di albanesi. Sparati anche colpi di pistola: sarebbero i rapinatori dell'agriturismo di Alzano, il covo a Orzinuovi; Il blitz contro la banda delle rapine in villa: il Suv che si lancia sugli inquilini, gli spari, il complice che fugge dal balcone.
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