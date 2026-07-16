I carabinieri nel covo dei rapinatori a Orzinuovi | il video

Notizia in breve

I carabinieri hanno fatto irruzione in un covo di rapinatori a Orzinuovi. Durante l’operazione, sono stati arrestati quattro cittadini albanesi, che si trovano ora in carcere. Sono sospettati di aver partecipato a diversi furti, tra cui una rapina violenta avvenuta in un agriturismo di Alzano. Un video documenta l’intervento dei militari nel nascondiglio.