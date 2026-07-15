Alle 5 di stamattina, i carabinieri hanno eseguito un maxi-blitz in via Merisi a Orzinuovi, arrestando alcuni rapinatori. La zona è stata subito blindata e sono in corso i rilievi della scientifica. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sui soggetti coinvolti o sui reati contestati. La operazione è stata condotta con unità specializzate e ha portato all’intervento di numerosi militari. I rilievi proseguono per raccogliere elementi utili alle indagini.

Rilievi della scientifica ancora in corso a Orzinuovi dopo una maxi operazione dei Carabinieri avvenuta all'alba in via Merisi. Secondo le prime ricostruzioni e testimonianze di residenti, intorno alle 5.30 una trentina di militari del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo dei Comandi provinciali di Brescia e Bergamo hanno fatto irruzione in un appartamento di una palazzina in seguito ad un'indagine che avrebbe portato all'individuazione di una presunta banda dedita alle rapine a mano armata in villa in diverse province italiane. Il blitz è stato impoente ed i residenti sono stati richiamati dalle urla e, secondo alcune testimonianze, anche da alcuni colpi di arma da fuoco. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Orzinuovi, maxi-blitz dei carabinieri per arrestare dei rapinatori. In corso i rilievi della scientifica, zona blindata

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