A Orzinuovi, i carabinieri hanno scoperto il nascondiglio di una banda di presunti rapinatori di origine albanese. La scoperta è avvenuta durante un'operazione di polizia nel territorio. In un episodio, i rapinatori hanno sfondato il garage per tentare di fuggire, mentre i militari, con le pistole spianate, sono intervenuti sul posto. La vicenda è stata documentata anche attraverso un video.

I carabinieri del Nucleo investigativo di Bergamo hanno scovato il covo di una banda di presunti rapinatori di origine albanese che si nascondevano a Orzinuovi. L'indagine è partita dal colpo all'agriturismo di Alzano Lombardo, il cui titolare è stato malmenato. In questo video video, uno dei presunti banditi tenta di sfondare la saracinesca del garage bloccata da due auto. Fuori, i carabinieri con le pistole spianate, pronti a bloccarlo. Sono stati sparati alcuni colpi alla gomme. . 🔗 Leggi su Video.corriere.it

© Video.corriere.it - Orzinuovi, i rapinatori sfondano il garage per fuggire: fuori i carabinieri con le pistole spianate, il video

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