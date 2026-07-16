I carabinieri di Napoli in trasferta all'estero | arrestati due latitanti in Polonia e in Spagna
I carabinieri di Napoli hanno arrestato due latitanti all'estero. Uno è stato catturato in Polonia dopo sei anni di fuga, l'altro in Spagna, dove si era reso irreperibile tre anni fa. Le operazioni sono state condotte congiuntamente con le autorità locali. Entrambi sono stati consegnati alle forze di polizia italiane e trasferiti in carcere. Le operazioni si inseriscono in un’attività internazionale volta a rintracciare soggetti ricercati.
L'uomo arrestato in Polonia era latitante da 6 anni, mentre quello arrestato in Spagna si era reso irreperibile 3 anni fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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