Due latitanti arrestati dai carabinieri | colpo al trffico di droga trans-europeo

I Carabinieri del Comando Provinciale di Parma hanno arrestato due uomini di 35 e 40 anni, entrambi latitanti internazionali. Gli arresti sono stati effettuati nei giorni scorsi durante un’operazione contro un’associazione criminale trans-europea coinvolta nel traffico di grandi quantità di droga. I due sospettati sono stati individuati e fermati dopo un periodo di latitanza. L’intervento si inserisce in un’indagine più ampia volta a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti tra vari paesi.

Importante operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Parma che, nei giorni scorsi, hanno arrestato due latitanti internazionali di 35 e 40 anni, ritenuti presunti membri di un’associazione criminale trans-europea dedita al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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