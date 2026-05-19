Ostia la cattura sulla via del Mare | arrestati due latitanti cileni

Due cittadini cileni sono stati arrestati sulla via del Mare, nel territorio di Ostia, dopo essere stati rintracciati durante un servizio di polizia. Uno dei due, di 27 anni, era ricercato da aprile, quando era stato condannato dal Tribunale di Tivoli per rapina. La loro cattura si è conclusa senza incidenti, e sono stati portati in carcere. La notizia è stata comunicata dalle autorità locali, che hanno confermato l’arresto e il trasferimento.

Ostia, 19 maggio 2026 – È terminata sul litorale romano la fuga di un cittadino cileno di 27 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Tivoli lo scorso aprile per il reato di rapina. L’uomo è stato rintracciato dai Falchi della Polizia di Stato capitolina in compagnia di un connazionale, anch’egli ricercato per furto. Le indagini sul primo erano scattate quando, sottrattosi alla cattura, aveva fatto perdere le proprie tracce rifugiandosi, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ad Arezzo. A stringere il cerchio intorno ai suoi movimenti è stata un’attività investigativa costruita su accertamenti tecnici incrociati tra gli uomini della Squadra Mobile capitolina e quelli della Squadra Mobile aretina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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