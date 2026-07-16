I bambini italiani? Non conoscono la matematica ma i dati INVALSI dicono anche cose buone

Il Rapporto INVALSI 2026 evidenzia un calo delle competenze matematiche tra gli studenti italiani della scuola primaria. La percentuale di bambini in grado di raggiungere il livello base nella materia è diminuita rispetto agli anni precedenti. I dati sono stati presentati alla Camera dei Deputati e si riferiscono ai risultati ottenuti dagli alunni nelle prime fasi dell’istruzione.

I bambini italiani fanno sempre più fatica con la matematica, soprattutto nei primi anni di scuola. È il dato che emerge con maggiore forza dal Rapporto INVALSI 2026, presentato alla Camera dei Deputati, che segnala un calo della quota di alunni della scuola primaria in grado di raggiungere almeno il livello base nella disciplina. Il quadro, però, non è interamente negativo: mentre alle elementari cresce la preoccupazione, gli studenti più grandi mostrano segnali di recupero e l’Italia continua a migliorare nella lotta alla dispersione scolastica. La fotografia più delicata riguarda infatti la scuola primaria. Nelle classi seconda e quinta elementare, la percentuale di bambini che raggiunge almeno il livello minimo in matematica è diminuita di circa tre punti percentuali rispetto al 2025. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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