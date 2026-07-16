A Parma si svolge l’evento HostMilano dedicato al panettone, che da simbolo delle festività si presenta ora come protagonista tutto l’anno. Il dolce si sta diffondendo oltre il periodo natalizio grazie a nuove interpretazioni, sia dolci che salate, e all’uso di ingredienti stagionali. La tendenza evidenzia un ampliamento delle occasioni di consumo, con il panettone che si inserisce nel mercato anche in estate.

Da simbolo delle festività a protagonista tutto l’anno in Italia e all’estero: il panettone continua ad ampliare le occasioni di consumo spinto dall’uso di ingredienti stagionali e interpretazioni dolci e salate. È una evoluzione che HostMilano, la manifestazione leader mondiale dell’ospitalità professionale, il fuoricasa e il food retail organizzata da Fiera Milano, accompagna in qualità di exhibition partner la XI edizione della Notte dei Maestri del Lievito Madre, promossa dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, con il patrocinio del Comune di Parma e Parma Food Valley. Evento in programma il 20 luglio a... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Parma.

© Ilgiornale.it - HostMilano: il panettone d'estate va in scena a Parma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il panettone d’agosto: a Cantagallo è già finita la civiltàA Cantagallo, presso un Autogrill, è stato trovato un panettone venduto durante l’estate.

Leggi anche: Parma a tuttofood Milano: il 12 maggio Bequadro porta in scena "Che cavolo vuoi?"

Notte dei Maestri del Lievito Madre, il 20 luglio a Parma torna l'evento che celebra il panettone d'estateUn palcoscenico di gusto, creatività e solidarietà. Torna anche quest’anno, a Parma, la Notte dei Maestri del Lievito Madre, la manifestazione che celebra il panettone anche nella sua dimensione ... corriere.it

Il miglior Panettone è di Taiwan: medaglia d'oro al world championship 2025 davanti ad Argentina e Australia. Italia senza premiSi è conclusa sabato 18 ottobre la quarta edizione del Panettone world championship 2025 con la vittoria di Taiwan, che ha conquistato il titolo mondiale nella competizione a squadre. La finale si è ... ilgazzettino.it