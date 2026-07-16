HostMilano | il panettone d' estate va in scena a Parma

Da ilgiornale.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Parma si svolge l’evento HostMilano dedicato al panettone, che da simbolo delle festività si presenta ora come protagonista tutto l’anno. Il dolce si sta diffondendo oltre il periodo natalizio grazie a nuove interpretazioni, sia dolci che salate, e all’uso di ingredienti stagionali. La tendenza evidenzia un ampliamento delle occasioni di consumo, con il panettone che si inserisce nel mercato anche in estate.

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Da simbolo delle festività a protagonista tutto l’anno in Italia e all’estero: il panettone continua ad ampliare le occasioni di consumo spinto dall’uso di ingredienti stagionali e interpretazioni dolci e salate. È una evoluzione che HostMilano, la manifestazione leader mondiale dell’ospitalità professionale, il fuoricasa e il food retail organizzata da Fiera Milano, accompagna in qualità di exhibition partner la XI edizione della Notte dei Maestri del Lievito Madre, promossa dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, con il patrocinio del Comune di Parma e Parma Food Valley. Evento in programma il 20 luglio a... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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