Parma a tuttofood Milano | il 12 maggio Bequadro porta in scena Che cavolo vuoi?
Parma, 29 aprile 2026 — Il 12 maggio Bequadro Restaurant & Sound salirà sul palco di TuttoFood Milano con "Che Cavolo Vuoi? — Frutta e verdura: il benessere dai mercati alle cucine": un Convegno-Showcooking inserito nel palinsesto TuttoFood Goes Dining, lo spazio della fiera dedicato al consumo.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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