A Cantagallo, presso un Autogrill, è stato trovato un panettone venduto durante l’estate. La scoperta è stata fatta da un cliente che ha notato il prodotto tra gli scaffali. La presenza di un panettone in vendita in piena estate è considerata un segnale di cambiamenti nelle abitudini di consumo. Nessuna altra informazione su eventuali reazioni o conseguenze legali legate alla vendita del dolce fuori stagione.

C’è chi misura il declino dell’Occidente con la politica, chi con l’economia e chi con la scomparsa delle mezze stagioni. Poi arriva Angelo Rossi, si ferma all’Autogrill di Cantagallo, guarda uno scaffale e trova la prova definitiva: il panettone estivo. Non un avanzo dimenticato dietro ai torroni, sia chiaro. Non l’ultimo superstite del Natale scorso, rimasto lì a meditare sulla propria scadenza. Questo è proprio il “Panettone Summer Edition”, confezione gialla, maniglia rossa e aria da prodotto perfettamente consapevole del sacrilegio che sta commettendo. La foto, pubblicata da Rossi con la lapidaria frase «Così finisce una civiltà», mostra una piramide di panettoni impilati con la stessa naturalezza con cui, fino a pochi anni fa, a luglio si vendevano gelati, cocomeri e creme solari. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Il panettone d’agosto: a Cantagallo è già finita la civiltà

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