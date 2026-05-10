Da anni, la curiosità nei confronti di personaggi pubblici e momenti di vita privata si mescola a collezioni e acquisti insoliti. Recentemente, una donna ha acquistato all'asta una fetta di torta nuziale appartenuta a una celebrità per 600 euro. La stessa ha raccontato di aver deciso di partecipare all'asta spinta dalla passione e dall'interesse verso quella figura pubblica. L'acquisto ha suscitato reazioni di sorpresa sui social e tra gli appassionati di memorabilia.

Reggio Emilia, 10 maggio 2026 – Da anni la curiosità e la passione nei confronti della famiglia reale inglese, in particolare di Kate Middleton, l’hanno portata in ogni angolo della Gran Bretagna per visitare i luoghi di crescita e formazione della Principessa del Galles, moglie dell’erede al trono William. Sara Montanini, reggiana di 46 anni, l’ha anche incontrata dal vivo: “Una sola volta, nel 2017 ad Heidelberg in Germania – racconta –. Non sono riuscita a proferire verbo. Quando ho saputo che sarebbe venuta nella mia città (13-14 maggio, ndr) ero troppo felice. Devo ancora realizzare”. La visita di Kate, l’origine del forte legame fra...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sara Montanini e la passione per Kate: “Ho comprato all’asta una sua fetta di torta nuziale per 600 euro: che follia”

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