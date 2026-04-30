Una frase pronunciata tra sorpresa e ironia ha catturato l’attenzione sui social, dando origine a una storia che si è diffusa rapidamente online. La persona ha riferito di possedere un cane che si muove esclusivamente di lato e di aver speso 720 euro per averlo acquistato. La vicenda ha suscitato numerosi commenti e condivisioni tra gli utenti, portando alla ribalta questa particolare situazione.

“Ho un cane che cammina solo di lato e l’ho pure pagato”. È da questa frase, detta a metà tra lo stupore e l’ironia, che dà il via a una storia diventata virale sui social. Quando un Chihuahua è entrato nella vita di Charles, il giudizio era già scritto. Troppo piccolo, troppo fragile, troppo lontano da quell’idea di “cane grande e vero” costruita negli anni. E invece il cagnolino è rimasto. E, poco alla volta, ha ribaltato tutto. Le passeggiate sono diventate più lente e quel guinzaglio tenuto con una certa distanza si è trasformato in una presenza costante. C’è poi il dettaglio che rende la storia ancora più surreale, raccontato dallo stesso Charles con una naturalezza che ha fatto il giro dei social: “Ho pagato 4 mila rais per il cane e cammina solo di lato”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho un cane che cammina solo di lato e l’ho pure pagato 720 euro”: la storia di Charles diventa virale

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