La Cassazione ha confermato le condanne per l’omicidio di Saman Abbas

La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo per i genitori di una 18enne scomparsa nel 2021 a Novellara. La ragazza, di origini pakistane, è scomparsa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio di quell’anno. La decisione riguarda le condanne per omicidio, confermando le sentenze precedenti. La ragazza non è stata più trovata e il caso ha avuto ampia copertura mediatica.

Mercoledì la Corte di Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo per i genitori di Saman Abbas, la 18enne pakistana che scomparve a Novellara (Reggio Emilia) la notte del 30 aprile 2021. Ha inoltre confermato l’ergastolo per i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq e la condanna a 22 anni di carcere per lo zio Danish Hasnain. Tutte queste condanne, che erano state stabilite ad aprile del 2025 dalla Corte d’assise d’appello di Bologna, con la conferma della Cassazione diventano definitive. Il corpo di Abbas fu ritrovato il 29 novembre 2022, più di un anno dopo la sua scomparsa, in un casolare. Il padre Shabbar Abbas e la madre Nazia Shaheen sono stati ritenuti colpevoli di avere ordinato la sua uccisione, e gli altri parenti di averla eseguita materialmente e della soppressione del cadavere. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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