La Cassazione ha emesso le sentenze definitive per cinque familiari coinvolti nell’omicidio di una ragazza di 18 anni avvenuto tra aprile e maggio 2021 a Novellara. I giudici hanno confermato le condanne per tutti gli imputati, chiudendo così il procedimento legale relativo alla morte e alla scomparsa del corpo della vittima. La ragazza era stata uccisa dopo aver rifiutato un matrimonio forzato.

La Cassazione ha messo la parola fine al processo per l’omicidio e la soppressione del cadavere di Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane uccisa nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021 a Novellara per essersi opposta a un matrimonio combinato. I giudici hanno confermato in via definitiva le condanne all’ergastolo per i genitori della ragazza, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, e per i cugini Ijaz Ikram e Noman Ul Haq. Con questa decisione, la Suprema Corte ha rigettato tutti i ricorsi presentati dalle difese degli imputati, compreso quello relativo alla condanna a 22 anni di reclusione inflitta allo zio della giovane, Danish Hasnain. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Saman Abbas, la Cassazione chiude il caso: condanne definitive per i cinque familiari

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Omicidio Saman Abbas, definitive le condanne all’ergastolo per i familiariLe condanne all’ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas sono diventate definitive.

Omicidio Saman Abbas, Cassazione conferma le condanne all'ergastolo per i familiari | Allo zio 22 anniLa Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la ragazza pachistana uccisa a Novellara nel 2021.

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Saman Abbas, la sentenza in Cassazione slitta al 15 luglio. La 18enne pachistana è stata uccisa nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia #ANSA x.com

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