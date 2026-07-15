Saman Abbas la Cassazione chiude il caso | condanne definitive per i cinque familiari

Da lanotiziagiornale.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cassazione ha emesso le sentenze definitive per cinque familiari coinvolti nell’omicidio di una ragazza di 18 anni avvenuto tra aprile e maggio 2021 a Novellara. I giudici hanno confermato le condanne per tutti gli imputati, chiudendo così il procedimento legale relativo alla morte e alla scomparsa del corpo della vittima. La ragazza era stata uccisa dopo aver rifiutato un matrimonio forzato.

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La Cassazione ha messo la parola fine al processo per l’omicidio e la soppressione del cadavere di Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane uccisa nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021 a Novellara per essersi opposta a un matrimonio combinato. I giudici hanno confermato in via definitiva le condanne all’ergastolo per i genitori della ragazza, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, e per i cugini Ijaz Ikram e Noman Ul Haq. Con questa decisione, la Suprema Corte ha rigettato tutti i ricorsi presentati dalle difese degli imputati, compreso quello relativo alla condanna a 22 anni di reclusione inflitta allo zio della giovane, Danish Hasnain. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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