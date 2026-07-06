Harry Kane resta spiazzato dalla sua stessa voce nell'intervista ai Mondiali | Non riesco a parlare
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Harry Kane non sapeva di essere rimasto senza voce e durante l'intervista resta spiazzato quando inizia a rispondere alle domande: "Non riesco a parlare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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