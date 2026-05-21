Harry Maguire escluso dall'Inghilterra non farà i Mondiali | Sono devastato è uno shock

Il difensore del Manchester United è stato escluso dalla lista della nazionale inglese per i Mondiali 2026, annunciata dal tecnico della squadra. La scelta ha colto di sorpresa il giocatore, che ha dichiarato di essere devastato e di aver ricevuto lo shock della sua esclusione. La selezione ufficiale non include il nome del calciatore tra i convocati per la manifestazione mondiale, lasciando spazio a altre scelte del commissario tecnico.

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