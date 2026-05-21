Harry Maguire escluso dall'Inghilterra non farà i Mondiali | Sono devastato è uno shock
Il difensore del Manchester United è stato escluso dalla lista della nazionale inglese per i Mondiali 2026, annunciata dal tecnico della squadra. La scelta ha colto di sorpresa il giocatore, che ha dichiarato di essere devastato e di aver ricevuto lo shock della sua esclusione. La selezione ufficiale non include il nome del calciatore tra i convocati per la manifestazione mondiale, lasciando spazio a altre scelte del commissario tecnico.
Il difensore del Manchester United è uno dei grandi esclusi dalla lista di Tuchel per i Mondiali 2026. Maguire non ha fatto nulla per non far trasparire il suo dispiacere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Harry Maguire: New Man Utd Deal, World Cup & Letter From Sir Alex | My Best Coach
Sullo stesso argomento
In Inghilterra per spiegare il “furto” subìto dall’Arsenal citano Mariani e Di Bello: che non c’eranoI media inglesi vanno all'attacco dell'arbitro di Atletico Madrid-Arsenal a proposito del rigore revocato ai Gunners, parlando di "furto".
Il Messico avvisa i giocatori convocati ai Mondiali: “Ritiro da stasera, chi non c’è sarà escluso”La Federazione del Messico ha lanciato un ultimatum ai giocatori convocati per i Mondiali 2026: chi non si presenterà entro stasera in ritiro sarà...
Harry Maguire escluso dall’Inghilterra, non farà i Mondiali: Sono devastato, è uno shockOgni CT deve escludere calciatori di livello. Ciò vale per ogni nazionale, ma per qualcuna un po' di più. Basta vedere soprattutto la Francia, ma sarà così anche per la Spagna. Pure Germania e Brasile ... fanpage.it
Maguire escluso dai convocati dall'Inghilterra: Profondamente deluso, sono sconvoltoClamorosa esclusione in casa Inghilterra in vista dei prossimi Mondiali. Harry Maguire, colonna difensiva del Manchester United, ha ufficializzato la sua assenza dalla lista dei convocati che il commi ... corrieredellosport.it