Una nuova specie aliena di gambero è arrivata in Sicilia dal Mar Rosso Tiralongo | Potrebbe impattare sulle specie native

Un gambero alieno proveniente dal Mar Rosso è stato individuato in Sicilia. Gli esperti avvertono che questa specie potrebbe influire sulla biodiversità e sugli ecosistemi locali, senza specificare quali siano le conseguenze precise. La presenza di questa nuova specie è stata segnalata come potenzialmente dannosa per le specie autoctone. Non sono stati forniti dettagli sulle misure di controllo o monitoraggio in atto.

Un nuovo gambero alieno proveniente dal Mar Rosso è arrivato in Sicilia. Gli esperti temono possibili effetti negativi su biodiversità ed ecosistemi locali. Ne abbiamo parlato con Francesco Tiralongo, ittiologo dell'Università di Catania e primo autore di questa scoperta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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