hanno distrutto tutto garlasco choc prove ridotte in cenere

A Garlasco, le prove legate all’omicidio di Chiara Poggi sono state distrutte, ridotte in cenere. L’inchiesta, iniziata quasi vent’anni fa, continua a suscitare divisioni tra investigatori, consulenti e pubblico. Ogni nuovo accertamento sembra generare più domande rispetto a quelle risposte fornite, senza che si arrivi a una conclusione definitiva. La situazione resta complessa e aperta, con le prove ormai irreparabilmente compromesse.

L’inchiesta sul delitto di Garlasco continua a dividere investigatori, consulenti e opinione pubblica. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, ogni nuovo accertamento sembra aprire ulteriori interrogativi invece di chiuderli. Nelle ultime settimane l’attenzione si è concentrata soprattutto sulle impronte repertate nella villetta di via Pascoli, considerate uno degli elementi più delicati della nuova indagine che vede Andrea Sempio iscritto nel registro degli indagati, mentre Alberto Stasi, condannato in via definitiva, punta alla revisione del processo. >> “Trovato sull’Estathé”. Omicidio Garlasco, la scoperta della polizia... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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CASO DI GARLASCO: LE SCONVOLGENTI NUOVE SCOPERTE | GIANMARCO ZAGATO

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