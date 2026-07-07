cambieremo tutto garlasco de rensis pronto a calare tutte le prove

Notizia in breve

Un nuovo procedimento giudiziario è stato avviato nel caso di Garlasco, portando alla luce l’intenzione di presentare tutte le prove disponibili. La rinnovata inchiesta riguarda il delitto che ha coinvolto un ragazzo e si concentra su elementi ancora da chiarire. La decisione di riaprire il caso segue un procedimento legale che mira a fare luce su aspetti precedentemente non esaminati. La procura ha comunicato l’avvio di questa fase investigativa, senza fornire dettagli specifici sulle prove che saranno esaminate.