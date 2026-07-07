Cambieremo tutto Garlasco De Rensis pronto a calare tutte le prove
Un nuovo procedimento giudiziario è stato avviato nel caso di Garlasco, portando alla luce l’intenzione di presentare tutte le prove disponibili. La rinnovata inchiesta riguarda il delitto che ha coinvolto un ragazzo e si concentra su elementi ancora da chiarire. La decisione di riaprire il caso segue un procedimento legale che mira a fare luce su aspetti precedentemente non esaminati. La procura ha comunicato l’avvio di questa fase investigativa, senza fornire dettagli specifici sulle prove che saranno esaminate.
La riapertura della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco continua a ridisegnare uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi decenni. A distanza di anni dalla condanna definitiva di Alberto Stasi, il nuovo filone investigativo ha riacceso il confronto tra accusa e difesa, riportando sotto i riflettori vecchi atti, nuovi accertamenti e numerosi interrogativi rimasti irrisolti. Un quadro che, settimana dopo settimana, arricchisce il caso Garlasco di nuovi elementi e alimenta un acceso dibattito pubblico. >> Queste sfere compaiono in spiaggia, choc tra i bagnanti: arrivano polizia ed esperti, poi l’incredibile scoperta L’obiettivo della difesa di Alberto Stasi non sembra limitarsi alla sola richiesta di revisione del processo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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