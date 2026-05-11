Garlasco il legale dei Poggi | Da Pm accanimento hanno ignorato prove su Stasi
Il legale della famiglia Poggi ha commentato la decisione dei pubblici ministeri di ignorare alcune prove relative a un sospettato, definendola un atteggiamento di accanimento. Ha espresso sorpresa per la quantità di elementi trascurati e ha evidenziato come alcune evidenze su un altro individuo coinvolto siano state trascurate nel corso delle indagini. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario ancora aperto.
Il legale della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni, si dice “un po’ sorpreso” della “mole di incontri e di interlocuzioni veramente molto frequenti” fra inquirenti, Procura di Pavia e “la difesa” di Alberto Stasi che emergerebbero dagli atti dell’inchiesta su Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco. L’avvocato, che sabato ha estratto copia della documentazione, lo dice rispondendo alle domande dei giornalisti che lo hanno intercettato fuori dal Tribunale di Milano. Rispondendo alle ‘accuse’ mosse alla famiglia di Chiara Poggi nelle scorse ore, tacciata di contrapporsi all’inchiesta su Sempio e di aver cambiato versioni nel corso...🔗 Leggi su Lapresse.it
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