Garlasco il legale dei Poggi | Da Pm accanimento hanno ignorato prove su Stasi

Il legale della famiglia Poggi ha commentato la decisione dei pubblici ministeri di ignorare alcune prove relative a un sospettato, definendola un atteggiamento di accanimento. Ha espresso sorpresa per la quantità di elementi trascurati e ha evidenziato come alcune evidenze su un altro individuo coinvolto siano state trascurate nel corso delle indagini. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario ancora aperto.

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