Tyrese Haliburton, playmaker di Indiana, ci ha provato. LeBron James era ospite del suo podcast durante il Fanatics Fest di New York e la speranza era di strappargli in diretta l'annuncio sul suo futuro, quello che tutto il mondo NBA aspetta. “C'è per caso una decisione da comunicare?”, gli ha chiesto. Un buon tentativo, ma James non ha scoperto le carte: “Non ne abbiamo già parlato nel backstage?". A quel punto Haliburton ha rinunciato: "Va bene, la lascio stare”. Philadelphia, Golden State, Cleveland, Minnesota, Miami, Denver: da settimane non si fa che parlare di quale sarà l'ultima tappa della carriera del miglior realizzatore della storia della Nba. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Haliburton prova a strappargli l'annuncio, LeBron replica: "No, ne abbiamo già parlato nel backstage"

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