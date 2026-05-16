Milan Allegri | Cardinale? Avevo già parlato recentemente con lui Ecco di cosa abbiamo discusso

Da pianetamilan.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimiliano Allegri ha parlato del suo rapporto con il proprietario del club, senza entrare in dettagli personali o motivazioni. Ha riferito di aver avuto un colloquio recente con lui, durante il quale hanno affrontato argomenti relativi alla squadra e alle questioni professionali. La conversazione, secondo quanto dichiarato, si è svolta in modo diretto e senza particolari complessità. Allegri ha aggiunto che si tratta di incontri frequenti e che si concentrano su aspetti legati alla gestione tecnica e strategica del club.

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Nelle recenti interviste rilasciate alla 'Gazzetta dello Sport' e al 'Corriere della Sera', Gerry Cardinale ha nominato soltanto una persona: Massimiliano Allegri. Un segnale che non è passato inosservato al popolo rossonero, soprattutto in queste settimane di incertezza sul futuro del tecnico livornese e dello stesso Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il proprietario del club starebbe preparando una vera e propria rivoluzione ai vertici societari, con la posizione di diverse figure che sembra a rischio. In merito alle parole di Cardinale si è espresso anche Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero ha affermato di aver avuto dialoghi recenti con il proprietario del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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