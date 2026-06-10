La Procura di Roma ha avviato un'inchiesta per corruzione riguardo al progetto del Ponte sullo Stretto. Il governo non ha discusso pubblicamente della questione durante l’ultimo Consiglio dei ministri. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata sui dettagli dell’indagine o sui possibili coinvolgimenti. Il procedimento giudiziario si concentra sulle eventuali irregolarità legate alla realizzazione dell’opera. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulle persone coinvolte o sui tempi dell’indagine.

La Procura di Roma ha aperto un’inchiestaper corruzione e rivelazione del segreto d’ufficio nell’ambito del progetto per il Ponte sullo Stretto di Messina. Gli indagati sono tre:Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti;Giacomo Francesco Saccomanno,avvocato già Consigliere di amministrazione della società “Stretto di Messina Spa” eVincenzo Virgiglio,imprenditore. I tre sono accusati, in concorso tra di loro, dicorruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione attiva da parte di pubblico ufficiale e rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio. Secondo le indagini, le condotte dei tre indagati avrebbero avuto come obiettivo quello dicondizionare l’esame di legittimità della Corte dei Contiin merito all’approvazione del progetto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ponte sullo Stretto, Mantovano: ‘Non ne abbiamo parlato in Cdm’

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