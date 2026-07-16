Haaland a Taormina | Alta Moda dolce vita e quel piatto che lo ha conquistato

Il calciatore del Manchester City, in visita a Taormina per gli eventi di Alta Moda di Dolce & Gabbana, ha preso una pausa dai riflettori e si è recato in uno dei ristoranti più noti della città. Qui ha gustato un piatto che gli ha lasciato un ricordo positivo. La visita si è svolta lontano dall’attenzione mediatica, confermando il suo interesse per le specialità locali.

Il campione del Manchester City, in Sicilia per gli eventi di Alta Moda firmati Dolce & Gabbana, si concede una pausa lontano dai riflettori e scopre uno degli indirizzi più amati della città. A conquistarlo è la celebre Pasta alla Nino, simbolo della tradizione taorminese. Non solo sfilate, ricevimenti esclusivi e panorami da cartolina. Per Erling Haaland, arrivato a Taormina in occasione degli eventi di Alta Moda firmati Dolce & Gabbana, la Sicilia è anche un modo diverso di rallentare il ritmo e lasciarsi sorprendere da quel mix di bellezza, tradizione e spontaneità che rende l’isola una destinazione irresistibile. Il campione del... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Haaland at Dolce & Gabbana Taormina Alta Sartoria fashion Show

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