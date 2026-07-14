A Taormina, Dolce&Gabbana ha presentato la sua collezione di Alta Moda, dedicata alle dee e alle donne siciliane. La sfilata si è svolta nel Parco Botanico Radicepura, dopo aver mostrato le creazioni di alta gioielleria. La maison ha scelto questo scenario naturale per la presentazione delle sue nuove creazioni. La manifestazione ha coinvolto modelli e pubblico in un evento di moda e cultura.

Benvenuti nel sogno siciliano di Dolce&Gabbana che, dopo l'Alta gioielleria, cede il passo all'Alta Moda e sfila nello scenario incantato del Parco Botanico Radicepura. Lo show, intitolato «Le Devote delle Dee dell’Olimpo», è aperto da Léonie Cassel vestita di fiori, e celebra le donne siciliane. In priuma fila siede mentre in prima fila Jennifer Lopez, vestita di cristalli e oro e fulgifda come una divinità.«Una terra dove i fiori vengono offerti come dono. Dove le processioni diventano poesia. Le devote raccolgono rose, gelsomini e zagare. Intrecciano corone. E come le sacerdotesse, decorano gli altari in un rito di eterna bellezza. 🔗 Leggi su Palermo.corriere.it

© Palermo.corriere.it - Taormina, l'Alta moda di Dolce&Gabbana celebra le dee e le donne siciliane

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Dolce&Gabbana Taormina 2026: Alta Gioielleria at San Domenico Palace

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