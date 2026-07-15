La sfilata di Dolce&Gabbana Alta Moda si è tenuta a Taormina, con una location suggestiva che sembra sospesa nel tempo. La passerella ha visto il debutto di Leonie Cassel, con creazioni che includono costruzioni floreali al limite dello scultoreo, pizzo nero e ricami preziosi. Le modelle hanno indossato abiti che combinano elementi tradizionali e innovativi, esaltando dettagli curati nei minimi particolari. La manifestazione ha attirato un pubblico internazionale, attirato dall’atmosfera unica e dai capi esclusivi.

Qui, in una location suggestiva che sembra sospesa nel tempo, sfilano costruzioni floreali al limite dello scultoreo, elementi immancabili, come il pizzo nero, e ricami preziosi. Dall'ispirazione a un debutto molto speciale, passando per gli ospiti internazionali accorsi in front row, vi raccontiamo nel dettaglio questo nuovo e ricco capitolo couture che ha caratterizzato una delle tre giornate dedicate alle dimensioni più creative e distintive del duo italiano, ovvero Alta Gioielleria, Alta Moda e Alta Sartoria. La collezione, intitolata Le Devote delle Dee dell’Olimpo, narra la discesa delle divinità della volta celeste nel cuore del Mediterraneo, proprio in Sicilia, terra in cui un sentimento antico come la devozione vive e sopravvive, custodita con rigore e tramandata di generazione in generazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dolce&Gabbana Alta Moda: la sfilata a Taormina e il debutto in passerella di Leonie Cassel

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Dolce & Gabbana | Alta Moda Fashion Show 2026 | Taormina

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