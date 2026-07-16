Ha solo 14 anni! Ragazzina sparisce nel nulla | ricerche disperate

Notizia in breve

Una ragazzina di 14 anni è scomparsa nel nulla, scatenando ricerche rapide e intense. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire gli ultimi spostamenti e i possibili percorsi della giovane. La scomparsa è stata segnalata subito dopo che non si è più avuta notizia di lei, portando a un intervento immediato delle squadre di soccorso e delle autorità. Le indagini sono in corso per trovare la ragazza.