Scomparsi nel nulla Ricerche disperate in corso in Italia

In Italia, le autorità stanno conducendo ricerche nelle montagne della Carnia per trovare due escursionisti di lingua germanica scomparsi dopo aver effettuato un'escursione nella zona di Verzegnis, in provincia di Udine. Le operazioni sono iniziate questa mattina e continuano senza sosta, con squadre di soccorso e tecnici impegnati a cercare tracce dei due uomini. La zona è caratterizzata da un territorio montano difficile da attraversare, e le condizioni meteo sono state variabili nelle ultime ore.

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Ore di apprensione tra le montagne della Carnia, dove da questa mattina sono in corso intense ricerche per rintracciare due escursionisti di lingua germanica che non avrebbero fatto rientro dopo un’uscita in quota nella zona di Verzegnis, in provincia di Udine. Secondo le prime informazioni raccolte dai soccorritori, si tratterebbe di un cittadino austriaco e di un cittadino tedesco, ma al momento non sono ancora state rese note le loro età né ulteriori dettagli sulla loro esperienza in montagna. L’allarme è scattato attorno a mezzogiorno, quando la centrale operativa Sores ha attivato immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenute le stazioni di Forni Avoltri e Udine del Soccorso Alpino, affiancate dagli uomini della Guardia di Finanza e dal servizio regionale di elisoccorso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Scomparsi nel nulla”. Ricerche disperate in corso in Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video What Rome's Unhappy Wives Did To Their Husbands Will Shock You | Giulia Tofana Sullo stesso argomento Uomo scomparso nel nulla da diverse ore: le ricerche disperateDa alcune ore sono in corso le ricerche di una persona scomparsa tra Terzigno e Poggiomarino, in provincia di Napoli. Trascinato dalla corrente nell’incidente in moto: disperate ricerche. Chi era Alessandro, ingegnere morto nel canaleVinci, 14 marzo 2026 – Profondo il cordoglio a Vinci per la morte di Alessandro Ostuni, 58 anni, ingegnere. Angelo Griffo scomparso nel nulla da tre settimane: Continuiamo le ricerche, vi prego di non abbandonarci ift.tt/y0pS816 x.com Come ha influenzato i tuoi pensieri intrusivi l’EMDR? Sono scomparsi subito o sono svaniti nel tempo? reddit Sonia scomparsa nel nulla insieme ai figli, la notizia è appena arrivataContinuano senza sosta le ricerche di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni scomparsa insieme ai due figli adolescenti e a quattro cani lo scorso 20 aprile. thesocialpost.it Madre e due figli spariti nel nulla: mistero in Friuli dopo il viaggio da PiacenzaSonia Bottecchiari, 49 anni, e i suoi due figli di 16 e 14 anni sono spariti nel nulla dopo essere partiti da Castell’Arquato per una vacanza in Friuli ... tg.la7.it