Da quasi tre settimane, una ragazza di 15 anni è scomparsa senza lasciare tracce. La famiglia ha lanciato un appello, chiedendo aiuto per ritrovarla. Le ricerche sono ancora in corso, con squadre di volontari e forze dell’ordine impegnate nel tentativo di rintracciarla. La ragazza non è stata più vista né contattata da allora.

Da quasi tre settimane una ragazza di 15 anni risulta scomparsa e la sua famiglia vive ore di forte apprensione. Di lei si sono perse le tracce nella serata dell’11 maggio e da allora le ricerche proseguono senza sosta tra segnalazioni, appelli online e verifiche da parte delle forze dell’ordine. La preoccupazione dei familiari cresce con il passare dei giorni anche perché la giovane sarebbe senza telefono, documenti e denaro. Una situazione che rende ancora più delicata la vicenda, considerando la minore età della ragazza e il timore che possa trovarsi in difficoltà o in condizioni di particolare fragilità. La ragazza scomparsa si chiama Abidi Lina, ha 15 anni ed è residente a Milano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scomparsa nel nulla a soli 15 anni, le ricerche disperate in Italia: l’appello della famiglia

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