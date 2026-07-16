Un incidente in bicicletta ha coinvolto un uomo di 41 anni e un cantante noto. Dopo lo scontro, il cantante avrebbe tentato di mantenere in vita l’uomo, che poi è deceduto circa 40 ore più tardi. I dettagli indicano che il decesso è avvenuto dopo un periodo di agonia, senza ulteriori informazioni sulle cause o sulle responsabilità.

Emergono nuovi dettagli sul tragico incidente di Paolo Belli, che ha travolto in bici un uomo di 41 anni. Pare che nei momenti concitati in seguito allo scontro il cantante avrebbe provato a tenerlo sveglio, ma l’uomo sarebbe venuto a mancare dopo 40 ore di agonia. Paolo Belli e l’incidente in bicicletta: emergono nuovi dettagli. La dinamica dell’incidente è ancora da capire, ma emergono nuovi dettagli sull’incidente in bici che ha coinvolto Paolo Belli e Alessandro Magnani, l’uomo investito dal cantante tre giorni fa a Cognento, nelle campagne tra Correggio e Campagnola, in Emilia Romagna, durante quella che doveva essere una semplice passeggiata su due ruote. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Ha provato a tenerlo sveglio, è morto dopo un’agonia di 40 ore”: Paolo Belli e l’incidente in bici

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