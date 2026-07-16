N ew York, 14 lug. (askanews) – Aggiundicato per l’incredibile cifra di 43 milioni di dollari. “Gus” è uno degli scheletri di Tyrannosaurus rex più completi al mondo, ed è stato venduto all’asta da Sotheby’s a New York. Il gigantesco fossile era stato scoperto in un ranch di bestiame nel Sud Dakota nel 2021. Leggi anche › Oro, diamanti e ossa di dinosauro i 5 smartphone più costosi al mondo “È una scoperta incredibile. Il team ha lavorato duramente. Ci sono voluti tre anni per lo scavo e circa tre anni per l’assemblaggio.” ha spiegato Cassandra Hatton, vicepresidente e responsabile mondiale del settore scientifico e di storia naturale di Sotheby’s ricordando poi che gli Stati Uniti sono l’unico Paese al mondo in cui fossili come questo sono considerati proprietà privata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - "Gus" è uno scheletro di T-Rex completo al 61%, venduto all'asta per la cifra record

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Raro scheletro di T-Rex venduto all'asta per 43 milioni di dollari

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Temi più discussi: La vendita di uno degli scheletri di T-Rex più completi mai trovati; Record da Sotheby's per Gus Rex, uno dei T. rex piu' grandi del mondo; Scheletro di T-Rex in vendita all'asta da Sotheby's: valutato 30 milioni di dollari; Gus Rex, il Tyrannosaurus Rex venduto da Sotheby’s per 50,1 milioni di dollari, nuovo record mondiale per un fossile.

Uno scheletro di Tyrannosaurus rex è stato venduto da Sotheby’s a New York per 50,1 milioni di dollari. Soprannominato Gus, è diventato il fossile di dinosauro più prezioso mai acquistato all’asta. Scoperto nel 2021 in un ranch del South Dakota, risale a 67 x.com

Record da Sotheby's per Gus Rex: oltre 50 milioni di dollari per uno dei T-Rex più grandi del mondo reddit

Record da Sotheby's per Gus Rex, uno dei T. rex piu' grandi del mondoE' stato valutato 30 milioni di dollari, lo scheletro del Tyrannosaurus rex 'Gus', uno degli esemplari più grandi e completi mai ritrovati, che sarà battuto all'asta da Sotheby's (ANSA) ... ansa.it

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