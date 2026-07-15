Venduto all’asta per 44 milioni di euro lo scheletro di Gus tra i T-Rex più grandi al mondo È record ma si scatenano le polemiche dei paleontologi

Da ilfattoquotidiano.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Asta da record per “Gus”, uno degli esemplari di Tyrannosaurus Rex più grandi mai portati alla luce, risalente a circa 67 milioni di anni fa. Lo scheletro del celebre dinosauro è stato aggiudicato dalla prestigiosa casa d’aste Sotheby’s per la cifra straordinaria di oltre 50 milioni di dollari, pari a quasi 44 milioni di euro. Il reperto, in eccezionale stato di conservazione, si estende per circa 11,5 metri di lunghezza e raggiunge un’altezza di 3,8 metri. Particolarmente notevole è il cranio, lungo ben 137 centimetri, del quale si è conservato circa l’82% delle ossa originali, rendendolo uno dei fossili più completi e preziosi della storia della paleontologia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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