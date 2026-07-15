Asta da record per “Gus”, uno degli esemplari di Tyrannosaurus Rex più grandi mai portati alla luce, risalente a circa 67 milioni di anni fa. Lo scheletro del celebre dinosauro è stato aggiudicato dalla prestigiosa casa d’aste Sotheby’s per la cifra straordinaria di oltre 50 milioni di dollari, pari a quasi 44 milioni di euro. Il reperto, in eccezionale stato di conservazione, si estende per circa 11,5 metri di lunghezza e raggiunge un’altezza di 3,8 metri. Particolarmente notevole è il cranio, lungo ben 137 centimetri, del quale si è conservato circa l’82% delle ossa originali, rendendolo uno dei fossili più completi e preziosi della storia della paleontologia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Venduto all’asta per 44 milioni di euro lo scheletro di “Gus”, tra i T-Rex più grandi al mondo. È record, ma si scatenano le polemiche dei paleontologi

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Temi più discussi: La vendita di uno degli scheletri di T-Rex più completi mai trovati; Venduto all'asta per oltre 50 milioni uno scheletro completo di T-Rex. Ma i paleontologi avvisano: Per la scienza è una grossa perdita; Scheletro di T-Rex in vendita all'asta da Sotheby's: valutato 30 milioni di dollari; Gus Rex, il Tyrannosaurus Rex venduto da Sotheby’s per 50,1 milioni di dollari, nuovo record mondiale per un fossile.

Venduto all’asta per oltre 50 milioni uno scheletro completo di T-Rex. È il più costoso di sempre x.com

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All’asta (per 30 milioni) uno scheletro completo di T-Rex. I paleontologi: Per la scienza è una grossa perditaPer la vendita si stima una cifra compresa tra i 20 e i 30 milioni di dollari, ma il prezzo potrebbe salire ancora. Gli scienziati: Forse se le cifre fossero più basse, ci potrebbero essere molti più ... msn.com