Il caso del T-Rex venduto per 50 milioni com’è finito all’asta Gus | che fine farà lo scheletro trovato in un ranch

Lo scheletro di un T-Rex, venduto per 50 milioni di euro, è stato battuto all’asta dopo una gara di dieci minuti con sette offerenti. L’asta ha stabilito il record di prezzo per un fossile. Dopo la vendita, si ignora ancora quale sarà il suo destino e dove finirà lo scheletro. Il fossile era stato ritrovato in un ranch e ora si attende di conoscere le decisioni sulla sua destinazione.

Una gara al rialzo durata circa dieci minuti e sette offerenti in competizione: è bastato questo per trasformare uno scheletro di Tyrannosaurus Rex nel fossile più caro mai battuto all’asta. La vendita si è chiusa martedì 14 luglio da Sotheby’s a New York per 50,1 milioni di dollari, tasse e diritti d’asta compresi. La stima di partenza oscillava tra i 20 e i 30 milioni, con le offerte aperte a 19 milioni, ma il prezzo finale ha ampiamente superato ogni previsione. A vincere è stato un cliente collegato telefonicamente con Cassandra Hatton, vicepresidente della divisione Science and Natural History della casa d’aste, il cui nome non è stato reso noto. 🔗 Leggi su Open.online

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Temi più discussi: Questo T. rex potrebbe diventare il fossile più costoso di sempre. Ed è un problema; All'asta uno dei T. rex più grandi al mondo, valutato 30 milioni di dollari; Un Premio Nobel, un T Rex e la penna che salvò Apollo 11; Ieri muore Sam Neill, oggi uno dei più grandi T. rex va all’asta tra le proteste degli scienziati.

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È ufficialmente all'asta: uno dei T-Rex più grandi del mondo è in vendita (e non costa poco)Il T-Rex Gus sarà battuto all’asta da Sotheby’s con una stima fino a 30 milioni di dollari. Scopri perché questo fossile è eccezionale. libero.it

Questo T. rex potrebbe diventare il fossile più costoso di sempre. Ed è un problemaGus, il T Rex da 30 milioni, potrebbe diventare il fossile più costoso di sempre. Ma per la scienza è un problema. techprincess.it