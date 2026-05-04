Missili contro una petroliera Usa nello Stretto di Hormuz | l’Iran rivendica l’attacco ma Washington smentisce

Due missili sono stati lanciati contro una nave da guerra statunitense al largo di Jask, nello Stretto di Hormuz, come riportato dall’agenzia iraniana Fars e ripreso dai media statali. L’Iran ha rivendicato l’attacco, mentre gli Stati Uniti hanno smentito che ci siano state azioni contro le proprie forze militari nella zona. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla tensione tra le due parti in quella regione strategica.

Due missili contro una nave da guerra statunitense al largo di Jask, all’ingresso orientale dello Stretto di Hormuz, secondo quanto riferito dall’agenzia iraniana Fars e rilanciato dai media statali. È la versione diffusa all’alba, che parla di un’unità colpita dopo aver ignorato l’ordine di invertire la rotta. Da Washington arriva una smentita secca, riportata da Axios: nessuna nave è stata colpita. Il contrasto tra le due narrazioni si apre mentre le forze americane avviano una missione navale in uno dei chokepoint più strategici del pianeta. Le informazioni restano non verificabili sul campo. Non ci sono conferme indipendenti né segnali operativi diffusi dalla marina statunitense nelle ore immediatamente successive.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Missili contro una petroliera Usa nello Stretto di Hormuz: l’Iran rivendica l’attacco ma Washington smentisce Iran sfida l'ultimatum Usa per la riapertura dello Stretto di Hormuz Notizie correlate Attacco a una petroliera nello Stretto di Hormuz: equipaggio salvo? Cosa scoprirai Chi ha sparato contro la petroliera subito dopo l'annuncio di Trump? Come influirà l'attacco sulla sicurezza dei 20 mila marittimi... Hormuz, Usa pronti ad attacco su Stretto se salta tregua in Iran: ‘Ma guerra ha prosciugato scorte missili americane’Uno scenario, come reso noto dallaCnnin base a funzionari Usa, con focus sullaneutralizzazione delle minedella Repubblica islamica, delleimbarcazioni... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Trump annuncia l’operazione per liberare le navi da Hormuz. Media Iran: Colpita fregata americana vicino isola di Jask. Gli Usa smentiscono; Il regime iraniano ha detto che manterrà il controllo sullo stretto di Hormuz; A Hormuz si torna a sparare. Iran apre il fuoco contro nave da guerra Usa. Droni su una petroliera degli Emirati; Teheran resiste al blocco di Hormuz con tagli alla produzione di petrolio. Iran: colpita con due missili nave da guerra Usa vicino a Hormuz. Ma Washington smentisceL’Iran ha affermato di aver impedito a una nave da guerra statunitense di entrare nello stretto di Hormuz. Secondo l’agenzia di stampa iraniana Fars, due missili hanno colpito la nave da guerra vicino ... ilsole24ore.com Iran-USA, la guerra in diretta: Teheran: Missili contro fregata americana a Hormuz ma USA smentiscono. Trump annuncia piano per liberare naviLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Trump annuncia operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto ... fanpage.it Le forze statunitensi saranno attaccate se entreranno nello Stretto di Hormuz. Lo ha minacciato l’esercito iraniano, dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato che Washington avrebbe iniziato a scortare le navi attraverso lo Stretto. “Avverti - facebook.com facebook Trump spera di strangolare l’Iran, ma sottovaluta il fatto che bloccare lo stretto di Hormuz significa strangolare anche le economie del Golfo. E una, più di tutte. Le esportazioni di petrolio e gas, ma anche le importazioni di cibo, medicinali e altri beni essenziali, x.com