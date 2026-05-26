Se la guerra USA- Iran contagia il Mar Rosso per Italia crisi senza precedenti | l'allarme dell'analista Dentice

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un analista ha dichiarato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran sono in stallo. Se il conflitto si estendesse al Mar Rosso, potrebbe provocare un grave shock nei settori energetico, alimentare e commerciale. L’Italia e l’Europa sarebbero le prime a subire le conseguenze di questa escalation. Non ci sono state altre dichiarazioni ufficiali o interventi di altre parti coinvolte.

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Giuseppe Dentice, analista dell'Osmed: "Tra Usa e Iran negoziati in stallo. Se la crisi si dovesse estendere nel Mar Rosso determinerebbe uno shock energetico, alimentare e commerciale di proporzioni colossali, e l'Italia - insieme all'Europa - sarebbe la prima vittima". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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