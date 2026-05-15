Il direttore della CIA è arrivato all'Avana in un momento di grave crisi energetica che sta interessando Cuba. La visita avviene mentre il paese affronta problemi legati alla mancanza di energia elettrica, con blackout diffusi e difficoltà nel garantire i servizi di base. La presenza del dirigente statunitense si inserisce in un vertice volto a discutere le condizioni attuali e le possibili implicazioni di questa emergenza. La situazione ha suscitato attenzione sia a livello locale che internazionale.

Il capo dell’intelligence statunitense a Cuba nel pieno dell'emergenza elettrica. L’apertura di un dialogo politico e le accuse reciproche su sicurezza e basi straniere Il direttore dellaCIA, John Ratcliffe, si è recato all’Avana a Cuba per un incontro straordinario con alti funzionari del Ministero degli Interni cubano, in un momento di massima tensione tra i due Paesi. La visita, confermata dalle autorità locali, si inserisce nel contesto dellagravissima crisi energetica che sta colpendo Cuba, aggravata dal blocco petroliferoimposto da Washington a partire da gennaio. Una decisione che ha messo in ginocchio il sistema elettrico dell’isola, già fragile e dipendente dalle importazioni di combustibile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cuba, crisi energetica senza precedenti: il direttore della CIA Ratcliffe all’Avana per un vertice

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