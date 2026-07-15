Iran Trump | Gli attacchi continueranno finché non dirò basta Teheran colpisce Bahrein Giordania e Kuwait – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che gli attacchi contro l’Iran continueranno finché non riceveranno un ordine di stop. In un’intervista, ha affermato che gli Stati Uniti colpiranno presto obiettivi nel settore energetico iraniano. Nel frattempo, Teheran ha lanciato attacchi contro obiettivi in Bahrein, Giordania e Kuwait. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Gli attacchi contro l’Iran «continueranno finché non dirò basta». Donald Trump in un’intervista a Fox dice che «prima o poi» gli Stati Uniti colpiranno gli obiettivi del settore energetico di Teheran. «L’energia la lascerò per ultima. La prossima settimana colpiremo le centrali elettriche e i ponti », aggiunge paventando anche la possibilità dell’utilizzo di truppe di terra. Intanto i pasdaran fanno sapere che lo Stretto di Hormuz resterà chiuso fino al termine degli attacchi Usa. E le forze armate iraniane hanno rivendicato di aver sferrato nella notte attacchi contro obiettivi Usa in Bahrein, Giordania e Kuwait. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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Iran, Trump esulta per lattacco contro i ponti. Teheran lancia missili a Israele

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