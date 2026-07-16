Un guasto ha bloccato un treno Frecciarossa tra Chiusi e Rigutino, coinvolgendo 332 passeggeri. Il convoglio si è fermato in aperta campagna sotto il sole, con alcuni a bordo tra cui un dirigente di RFI. I passeggeri sono stati successivamente trasferiti su un altro treno. L'incidente si è verificato tra le province di Siena e Arezzo. Nessuna informazione ufficiale sulle cause o sui tempi di riparazione.

Chiusi (Siena), 16 luglio 2026 – Caos in aperta campagna per il guasto che ha bloccato un treno Frecciarossa. Accade tra Chiusi e Rigutino, tra le provincie di Siena e Arezzo: 332 i passeggeri a bordo che sono stati poi spostati su un altro treno. Sul convoglio c’era anche l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Aldo Isi. Il convoglio è un Salerno Torino. Il guasto è avvenuto quando erano circa le 18.30 del 16 luglio. E i disagi sono iniziati subito, anche perché si sono verificati ritardi a cascata per diversi altri convogli, oltre una ventina, rimasti anche loro fermi. “La circolazione è ora fortemente rallentata per un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guasto al Frecciarossa: oltre 330 passeggeri bloccati in aperta campagna sotto il sole. A bordo anche Aldo Isi, ad Rfi

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