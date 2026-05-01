Un treno Frecciarossa si è fermato questa sera sulla linea ferroviaria adriatica a Montesilvano, bloccando 125 passeggeri a bordo. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 20 per gestire la situazione, senza ulteriori dettagli sulla causa del blocco. La circolazione ferroviaria è stata interrotta, e al momento non sono state comunicate indicazioni sui tempi di ripresa del servizio.

AGI - I vigili del fuoco sono impegnati dalle 20 in un intervento sulla linea ferroviaria adriatica a Montesilvano, per un treno Frecciarossa bloccato con 125 passeggeri a bordo. Al lavoro i tecnici RFI per il ripristino della linea. I passeggeri, chiusi all'interno del treno, stanno tutti bene. Secondo le prime informazioni, un treno precedente avrebbe tranciato i cavi elettrici. La nota di Trenitalia La circolazione ferroviaria è sospesa tra Giulianova e Pescara per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. Lo rende noto Trenitalia. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. Sono sospesi i treni Venezia Santa Lucia - Lecce, Milano Centrale - Bari Centrale, Bolzano - Bari Centrale.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Treno Frecciarossa bloccato a Montesilvano, 125 passeggeri bloccati a bordo

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