Un guasto ha fermato un treno Frecciarossa tra Chiusi e Rigutino, in Toscana. Circa 330 passeggeri sono rimasti bloccati in aperta campagna sotto il sole. Le persone sono state fatte salire su un altro convoglio. A bordo c’era anche il responsabile di Rfi. La linea ferroviaria è rimasta interrotta per alcune ore, creando disagi e ritardi.

Chiusi (Siena), 16 luglio 2026 – Caos in aperta campagna per il guasto che ha bloccato un treno Frecciarossa. Accade tra Chiusi e Rigutino, tra le provincie di Siena e Arezzo: 332 i passeggeri a bordo che sono stati poi spostati su un altro treno. Sul convoglio c’era anche l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Aldo Isi. Il convoglio è un Salerno Torino. Il guasto è avvenuto quando erano circa le 18.30. E i disagi sono iniziati subito, anche perché si sono verificati ritardi a cascata fino a 90 minuti per diversi altri convogli, almeno una ventina, rimasti anche loro fermi. I treni in ritardo. L’elenco dei Frecciarossa che... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guasto a un Frecciarossa: oltre 330 passeggeri bloccati in aperta campagna sotto il sole. A bordo anche Aldo Isi, ad Rfi

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