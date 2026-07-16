Guasto a un Frecciarossa | più di 330 passeggeri bloccati sul treno Tra loro l’Ad di Rfi Aldo Isi

Notizia in breve

Un Frecciarossa sulla linea Roma-Firenze si è fermato tra Chiusi e Rigutino, bloccando oltre 330 passeggeri. Tra loro c’era anche l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana. Il treno si è fermato in aperta campagna nel tardo pomeriggio. I passeggeri sono stati fatti scendere e hanno dovuto prendere altri treni. La linea è stata sospesa temporaneamente. Sul posto sono intervenuti i tecnici per riparare il guasto.