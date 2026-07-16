Guasto a un Frecciarossa | più di 330 passeggeri bloccati sul treno Tra loro l’Ad di Rfi Aldo Isi

Da repubblica.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un Frecciarossa sulla linea Roma-Firenze si è fermato tra Chiusi e Rigutino, bloccando oltre 330 passeggeri. Tra loro c’era anche l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana. Il treno si è fermato in aperta campagna nel tardo pomeriggio. I passeggeri sono stati fatti scendere e hanno dovuto prendere altri treni. La linea è stata sospesa temporaneamente. Sul posto sono intervenuti i tecnici per riparare il guasto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un guasto in aperta campagna, un Frecciarossa fermo sulla linea Alta Velocità e centinaia di passeggeri costretti a cambiare treno. È successo nel tardo pomeriggio sulla Roma-Firenze, tra Chiusi e Rigutino, al confine tra le province di Siena e Arezzo. A bordo del convoglio, un Frecciarossa partito da Salerno e diretto a Torino, c’erano 332 passeggeri, tra cui l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Aldo Isi. Gli orologi delle stazioni segnavano le 18.30 quando il guasto ha mandato in tilt la circolazione sull’Alta Velocità. Oltre al treno rimasto bloccato, i ritardi si sono propagati a catena coinvolgendo almeno una ventina di convogli. 🔗 Leggi su Repubblica.it

guasto a un frecciarossa pi249 di 330 passeggeri bloccati sul treno tra loro l8217ad di rfi aldo isi
© Repubblica.it - Guasto a un Frecciarossa: più di 330 passeggeri bloccati sul treno. Tra loro l’Ad di Rfi, Aldo Isi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Guasto a un Frecciarossa: oltre 330 passeggeri bloccati in aperta campagna sotto il sole. A bordo anche Aldo Isi, ad Rfi

Guasto al Frecciarossa: oltre 330 passeggeri bloccati in aperta campagna sotto il sole. A bordo anche Aldo Isi, ad RfiUn guasto ha bloccato un treno Frecciarossa tra Chiusi e Rigutino, coinvolgendo 332 passeggeri.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web