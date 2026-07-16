Guasto a un Frecciarossa | più di 330 passeggeri bloccati sul treno Tra loro l’Ad di Rfi Aldo Isi
Un Frecciarossa sulla linea Roma-Firenze si è fermato tra Chiusi e Rigutino, bloccando oltre 330 passeggeri. Tra loro c’era anche l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana. Il treno si è fermato in aperta campagna nel tardo pomeriggio. I passeggeri sono stati fatti scendere e hanno dovuto prendere altri treni. La linea è stata sospesa temporaneamente. Sul posto sono intervenuti i tecnici per riparare il guasto.
Un guasto in aperta campagna, un Frecciarossa fermo sulla linea Alta Velocità e centinaia di passeggeri costretti a cambiare treno. È successo nel tardo pomeriggio sulla Roma-Firenze, tra Chiusi e Rigutino, al confine tra le province di Siena e Arezzo. A bordo del convoglio, un Frecciarossa partito da Salerno e diretto a Torino, c’erano 332 passeggeri, tra cui l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Aldo Isi. Gli orologi delle stazioni segnavano le 18.30 quando il guasto ha mandato in tilt la circolazione sull’Alta Velocità. Oltre al treno rimasto bloccato, i ritardi si sono propagati a catena coinvolgendo almeno una ventina di convogli. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Guasto al Frecciarossa: oltre 330 passeggeri bloccati in aperta campagna sotto il sole. A bordo anche Aldo Isi, ad RfiUn guasto ha bloccato un treno Frecciarossa tra Chiusi e Rigutino, coinvolgendo 332 passeggeri.