Treno in avaria si ferma | a bordo 150 passeggeri caos sotto il sole Scattano i soccorsi

Un treno con circa 150 passeggeri, tra cui un disabile, si è fermato a causa di un’avaria nelle vicinanze di Rigutino, frazione di Arezzo. La temperatura esterna era di circa 35 gradi, causando disagi tra i passeggeri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione. Non sono stati segnalati incidenti o feriti, ma il ritardo ha creato disagi per chi era a bordo.

Arezzo, 8 luglio 2026 – Temperature intorno ai 35 gradi e il treno che si ferma. Pesantissimi disagi oggi pomeriggio, 8 luglio, per circa 150 passeggeri tra cui un disabile su un treno che è andato in avaria sulla linea ferroviaria nelle vicinanze di Rigutino, frazione del comune di Arezzo, situata nella Valdichiana. Problemi alla linea elettrica. Oggi pomeriggio ci sono stati alcuni problemi alla linea elettrica proprio nell’Aretino, a causa dei quali è stata sospesa la circolazione ferroviaria tra Castiglion Fiorentino e Arezzo. Il treno stava procedendo regolarmente quando si è verificato il guasto. L’allarme al numero unico di emergenza 112 è arrivato poco prima delle 16. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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