Guardia medica pediatrica la raccolta firme
Il 26 luglio si terrà nel quartiere di Porta del Foro l'evento denominato “Domenica dei Chimerotti”, un pomeriggio dedicato ai giochi per i bambini del quartiere. La manifestazione si svolge di domenica e coinvolge i più giovani con attività ludiche.
Arezzo, 16 luglio 2026 – Domenica 26 luglio al quartiere di porta del For o torna la Domenica dei Chimerotti. Un pomeriggio di giochi dedicato ai piccoli quartieristi. La giornata terminerà con una cena a cui parteciperà anche «Cuore di Bimbo », si tratta dell’Associazione di genitori che cerca di essere vicino alle famiglie toscane con bambini cardiopatici. L’associazione è promotrice di una raccolta firme per una legge nazionale sulla guardia medica pediatric a. Nell’occasione sarà presentato il progetto per migliorare l’assistenza pediatrica in provincia di Arezzo. «La Toscana è l’unica che ha una legge del genere ed è grazie al nostro impegno – spiega Andrea Fiori - il progetto è partito proprio da Arezzo e poi si è diffuso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Guardia medica pediatrica, al via raccolta firme per proposta di legge
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