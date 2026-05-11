Dalla Toscana parte la battaglia al via la raccolta firme per la guardia medica pediatrica pubblica

Da firenzetoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Toscana è iniziata una campagna di raccolta firme a livello nazionale per chiedere al Parlamento l’adozione di una proposta di legge volta a potenziare l’assistenza pediatrica e neonatologica in tutto il Paese. L’obiettivo è ottenere un sostegno popolare che porti a un intervento legislativo per migliorare la presenza di guardie mediche pubbliche dedicate ai bambini. La raccolta coinvolge cittadini e associazioni che desiderano un rafforzamento di questi servizi.

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È partita la raccolta firme nazionale per portare in parlamento una proposta di legge che punta a rafforzare l’assistenza pediatrica e neonatologica in tutta Italia. Tra i punti centrali del testo, promosso da oltre 80 associazioni e gruppo di genitori, figurano l’istituzione della guardia medica.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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