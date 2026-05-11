Dalla Toscana parte la battaglia al via la raccolta firme per la guardia medica pediatrica pubblica

In Toscana è iniziata una campagna di raccolta firme a livello nazionale per chiedere al Parlamento l’adozione di una proposta di legge volta a potenziare l’assistenza pediatrica e neonatologica in tutto il Paese. L’obiettivo è ottenere un sostegno popolare che porti a un intervento legislativo per migliorare la presenza di guardie mediche pubbliche dedicate ai bambini. La raccolta coinvolge cittadini e associazioni che desiderano un rafforzamento di questi servizi.

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È partita la raccolta firme nazionale per portare in parlamento una proposta di legge che punta a rafforzare l’assistenza pediatrica e neonatologica in tutta Italia. Tra i punti centrali del testo, promosso da oltre 80 associazioni e gruppo di genitori, figurano l’istituzione della guardia medica.🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Raccolta firme per l'estensione della guardia medica pediatricaNel salone delle feste del Castello di Poppi, si è svolta la presentazione, da parte della Conferenza dei sindaci socio-sanitaria del Casentino,... Guardia pediatrica su tutto il territorio nazionale, raccolta firme al viaLo scorso 23 aprile, il Sindaco Silvia Chiassai Martini è stata tra i 15 firmatari che hanno depositato presso la Corte di Cassazione di Roma il... Argomenti più discussi: Toscana investe su nuova classe dirigente: 120 giovani amministratori al Forum regionale; Il Palazzo suona, viaggio nel Novecento musicale dalla Toscana alla Sicilia; Mutamenti d’uso, la Consulta boccia parte della legge toscana: valgono subito le regole nazionali - ANCE; Mobilità lenta: integrare i cammini della Toscana per favorire sviluppo turistico, culturale, ambientale e sociale. TOSCANA - Temporali in arrivo, allerta gialla sulla Toscana centro meridionale domenica 10 maggio. Atteso l'ingresso di un sistema perturbato nella giornata di domani, con piogge su gran parte della regione ad iniziare dalla costa meridionale già stanotte. x.com Toscana in ottobre con gemelli di 3 anni, cerco consigli reddit Dalla Regione Toscana 14 milioni per la ricerca e lo sviluppo industrialeLa Toscana ha sul proprio territorio circa tremila stabilimenti a controllo estero, ma solo il 49% di questi presidia la parte alta della catena del valore, cioè le attività di ricerca e sviluppo che ... ilsole24ore.com