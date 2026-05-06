Raccolta firme per l' estensione della guardia medica pediatrica

Nel salone delle feste del Castello di Poppi si è tenuta una manifestazione organizzata dalla Conferenza dei sindaci socio-sanitaria del Casentino, durante la quale è stata annunciata una raccolta firme. L’obiettivo è sostenere una proposta di legge di iniziativa popolare che mira all’estensione della guardia medica pediatrica su tutto il territorio nazionale. La campagna coinvolge cittadini e rappresentanti locali che hanno firmato per la causa.

Nel salone delle feste del Castello di Poppi, si è svolta la presentazione, da parte della Conferenza dei sindaci socio-sanitaria del Casentino, della raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare che estende la guardia medica pediatrica in tutta Italia. La conferenza zonale dei.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Guardia medica. Raccolta firme per il servizioRaccolta firme conclusa a Sestino su un problema importante e sentito: scopo della petizione è infatti quello di sollecitare un rafforzamento del... Leggi anche: Sos guardia medica pediatrica: la legge c’è, manca l’assistenza Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare su Remigrazione e riconquista: Disposizioni in materia di governo dei flussi migratori, istituzione del programma nazionale di remigrazione e di un fondo per la natalità italiana; Raccolta firme per referendum abrogativo per abolire il finanziamento pubblico ai giornali; Proroga termini contributi editoria: raccolta firme referendum; Raccolta di firme per l’installazione di un autovelox in via Pitrè . Nota consigliere comunale Abbate e consigliere circoscrizionale Minnone – Città di Palermo. Cgil, raccolta firma su due proposte di legge. Landini: Al centro sanità e appaltiRaccolta firme per due proposte di legge, d'iniziativa popolare, su sanità e appalti. Maurizio Landini annuncia la campagna nel territorio ... newsicilia.it Fine vita, al via la nuova raccolta di firme per una legge regionaleDa sette anni il suicidio assistito è legale in Italia: 15 le persone che lo hanno ottenuto, 5 delle quali negli ultimi 4 mesi ... ilgiornale.it La raccolta firme della campagna per la proposta di legge ha superato le 40mila firme e ‘vede’ l’obiettivo delle 50mila. L’iter, tuttavia, non è per nulla scontato. E i tempi restano un’incognita Leggi l'articolo #sigarette - facebook.com facebook Non con le armi, ma con corpi civili di pace Raccolta firme per una legge di iniziativa popolare. I promotori lanciano l’appello della Campagna per disarmo e difesa civile #AltraDifesaPossibile x.com